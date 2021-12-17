بالصور.. دمار كبير تخلفه السيول في أربيل

2021/12/17 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمار كبير خلفته السيول في البنى التحتية والممتلكات الخاصة.ص

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