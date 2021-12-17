السيول تضرب نينوى وكركوك.. سقوط الجسر الحديدي وعوائل محاصرة

2021/12/17 | 14:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، إنقاذ عوائل حاصرتها السيول في محافظة كركوك، فيما أكّدت سقوط جسر جراء الفيضانات في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، 17 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "القوات الأمنية في محافظة كركوك قامت بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

وأضاف البيان، أنّ "الأمطار الغزيرة أدت إلى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنّ "الجسر انجرف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

وفي السياق، أعلنت السلطات في إقليم كردستان ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في مدينة أربيل إلى 8 قتلى و3 مفقودين، مؤكدة تسجيل خسائر فادحة.

قال الناطق باسم مديرية الدفاع المدني سركوت كارش في تصريح، إن "الحصيلة الأولية التي حدثت جرّاء السيول هي وفاة سبعة مواطنين غرقًا، فضلاً عن شخص واحد قتل إثر صعقة".

وأضاف كارش، أنّ "هناك ثلاثة أشخاص مفقودين حتى الآن"، مبينًا أنّ "4 من عناصر فرق الدفاع المدني أصيبوا بعد أن جرفت السيول سيارة لهم".

كما أشار، إلى تسجيل إصابة شخصين من المدنيين، وخسائر مادية بالمنازل والسيارات.

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