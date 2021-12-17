توصيات مشددة من رئيس إقليم كردستان بشأن أعمال الإنقاذ في أربيل

2021/12/17 | 14:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، الجهات المعنية والأجهزة الحكومية بالإسراع بأعمال إنقاذ أرواح المواطنين وإجراء كل ما يلزم لنجدة ضحايا الفيضانات.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة إقليم كردستان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2021)، أن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اتصل صباح اليوم الجمعة، بمحافظ أربيل أوميد خوشناو، لغرض متابعة أحوال مناطق محافظة أربيل التي تعرضت فجر اليوم لفياضانات نتيجة للأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى إحداث أضرار مادية كبيرة".

وأكد بارزاني، وفق البيان، على أن "تسرع الجهات المعنية والأجهزة الحكومية للعمل العاجل وبالدرجة الأولى على إنقاذ أرواح المواطنين وإجراء كل ما يلزم لنجدة الضحايا في أسرع وقت ومساعدتهم، وأن تكون المستشفيات في أقصى حالات التأهب لاستقبال الضحايا ومعالجتهم".

من جانبه، قدم محافظ أربيل "شرحاً توضيحياً لأوضاع المناطق المتضررة وعمليات النجدة والإنقاذ وأعمال فرق الإسعاف والإنقاذ ونجدتهم للمتضررين منذ بدء الفيضان"، مؤكداً أن "الأجهزة والجهات المعنية تعمل وتواصل متابعة المستجدات وتجري اللازم".

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