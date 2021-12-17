"العمل" العراقية تصدر توضيحًا بشأن منح القروض المٌيسرة لإقامة المشاريع

2021/12/17 | 14:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، أن منح القروض الميسرة من خلال حاضنات الأعمال أحد ضمانات إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة الخاصة بتلك القروض.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار باهض لوكالة …

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