تركيا تعزي العراق بضحايا فيضانات وسيول أربيل - عاجل

2021/12/17 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت السفارة التركية لدى بغداد، اليوم الجمعة، تعازي تركيا للحكومة العراقية بضحايا الفيضانات الاخيرة.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقاً للنتائج الأولية في كارثة الفيضانات التي حدثت في محافظة أربيل بالعراق، فقد علم بحزن 8 أشخاص فقدوا أرواحهم وألحق الفيضان أضراراً كبيرة".

وختتمت بيانها: "رحم الله من فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم التعازي لشعب وإدارة المنطقة".

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