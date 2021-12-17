2021/12/17 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع عدد ضحايا السيول في أربيل الى 11 شخصاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع عدد ضحايا السيول في أربيل الى 11 شخصاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع عدد ضحايا السيول في أربيل الى 11 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).