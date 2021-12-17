بالفديو .. متظاهرون يزيلون الاسلاك الشائكة ويسقطون الكتل الكونكريتية امام الخضراء

2021/12/17 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اقدم متظاهرون رافضون لنتائج الانتخابات في ساحة الاعتصام امام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق على ازالة الاسلاك الشائكة واسقاط الكتل الكونكريتية ./انتهى9

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