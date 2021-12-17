بدء توافد المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات الى ساحة الاعتصام قرب بوابة المنطقة الخضراء

2021/12/17 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بدأ ظهر اليوم توافد المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات الى ساحة الاعتصام بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ، في جمعة (واقسطوا بالعدل ) ./انتهى9

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