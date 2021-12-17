2021/12/17 | 14:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول.وذكر بيان للخلية، أنه “بالاضافة الى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم بجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول”.واضاف البيان أنه “وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط الجسر الحديدي في نينوى بسبب السيول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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