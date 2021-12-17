القوات الأمنية تباشر بإغلاق جسر الجمهورية بالكتل الكونكريتية

2021/12/17 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر أمنى ان القوات الامنية باشرت بإغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر ان الإغلاق جاء تزامنا مع دعوات لانطلاق تظاهرة اليوم امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط للمطالبين بإلغاء الانتخابات.

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