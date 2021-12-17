دراسة: لقاحات الإنفلونزا لا تكافح سلالة الفيروس المسيطر حاليًّا

2021/12/17 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرأ تغيير على أحد فيروسات الإنفلونزا السائد حاليًا، بحيث أنّ اللقاحات الحالية لا يمكنها مقاومته على نحو جيّد، ما يؤشّر إلى أنّها لن تمنع الإصابة، وفق ما نشر باحثون، الخميس.لكنّ هذه اللقاحات ما زالت تحمي من الإصابة بالمرض الشديد.

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