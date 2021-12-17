خلية الازمة تتابع الشريط الحدودي مع ايران تحسباً من السيول

2021/12/17 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الجمعة، بان خلية الازمة تتابع الشريط الحدودي مع ايران شرق البلاد تحسبا من تدفق سيول جارفة.

وقال مدير ناحية مندلي مازن الخزاعي ان “الانواء الجوية تشير الى احتمالية كبيرة في هطول امطار غزيرة على الشريط الحدودي بينالعراق وايران في الساعات القادمة وبروز سيول جارفة لافتا الى ان خلية الازمة الحكومية تتاابع التطورات عن كثب”.

واضاف الخزاعي،ان” نامل ان تكون الامطار غزيرة من اجل خلق خزين اكبر للمياه الجوفية ودعم المناطق الزراعية بعد موجة جفاف حادةمستمرة منذ اشهر طويلة”.

واشار الى ان” ديالى بشكل عام دخلت نفق الجفاف منذ 9 اشهر تقريبا واغلب سدودها المائية تشهد انحسارا حادا في خزينها والامطارربما تساعد في اضافة كميات جيدة من المياه تساعد في مواجهة اعباء الصيف القادم”.

وتشهد مناطق عدة من البلاد وخاصة الشمالية منخفض جوي ادى الى هطول امطار غزيرة خاصة في اطراف اربيل ”.

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