2021/12/17 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمّل كثيرون اللبنانيين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع بلادهم الكارثية، على قاعدة أنّ غالبية هذا الشعب لم تتصدّ لخطة "حزب الله" الذي نجح في فرض هيمنته على البلاد التي تحوّلت، بنظر دول مجلس التعاون الخليجي، إلى "مأوى للإرهاب".

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