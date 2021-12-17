السيد القبانجي يحذر من اقامة مهرجانات فاسدة في بغداد

2021/12/17 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، من اقامة مهرجانات فاسدة في بغداد.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، اننا “نحذر من اقامة مهرجانات فاسدة في بغداد”، مؤكدا “سوف لن تبقى مدينة سندباد اذا عادوا هذه الاحتفالات لاننا سنواجه هذه الحرب بشكل اخر، ونحن […]

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