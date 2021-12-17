2021/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرسل وفدا وزاريا جديدا الى بولندا لمتابعة وضع مواطنيه العالقين

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