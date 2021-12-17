الكاظمي: ماضون في فرض السلطة بسنجار

2021/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مضي الحكومة بفرض السلطة في سنجار.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق".

واكذ الكاظمي في تغريدته على "استمرار الجهود المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة"، لافتاً إلى ان "الحكومة ماضية بفرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش".

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