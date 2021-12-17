اندلاع نزاع عشائري في ميسان والقوات الامنية تتدخل

2021/12/17 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلن المنسق الاعلامي لشرطة محافظة ميسان سعد الزبيدي، اليوم الجمعة، عن اندلا نزاع عشائري بقضاء المجر في ميسان.وقال الزبيدي لـ (بغداد اليوم) إن "نزاعاً عشائرياً قديم اندلع اليوم بقضاء المجر في محافظة ميسان".واضاف أن "النزاع تسبب بمقتل احد الاشخاص في منطقة الحي الصناعي وسط القضاء"، لافتاً الى ان "القوات الامنية بالمحافظة بصدد ملاحقة الجناة".

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