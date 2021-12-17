بينهم فلبيني وتركي.. ارتفاع عدد ضحايا السيول في اربيل الى 11 شخصاً

2021/12/17 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن قائمقام مدينة اربيل ، نبز عبد الحميد، ارتفاع عدد ضحايا السيول في المحافظة الى 11 شخصاً، مبينا :" ان منطقتي قوشتبة ودارتو كانتا الاكثر تعرضاً للاضرار، جراء الامطار الغزيرة والسيول".وقال عبد الحميد ، بحسب الاعلام الكردي: "وفق معلوماتنا، فان عدد ضحايا السيول في اربيل ارتفع الى 11 شخصاً، بينهم فلبيني وتركي".وشهدت محافظة اربيل ، منذ مساء امس الخميس ، سقوط امطار غزيرة، تسببت بفيضانات وخسائر بشرية، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة./انتهى9

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