مصدر امني :خروج جسر الكوير العائم عن الخدمة جراء السيول والفيضانات

2021/12/17 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن خروج الجسر العائم في ناحية الكيور بقضاء مخمور جنوب شرق الموصل، عن الخدمة .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الجسر العائم على طريق الموصل ـ اربيل ، خرج اليوم عن الخدمة جراء السيول التي اجتاحت اربيل وسببت انجرافه بشكل كامل ".وتعرضت اغلب القرى الواقعة بين اربيل والموصل الى فيضانات جراء السيول والامطار التي اجتاحت المنطقة منذ ليلة امس الخميس./انتهى

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