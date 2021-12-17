الأنواء الجوية: الوسط والجنوب آمنتان من السيول

2021/12/17 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - نصار الحاج

أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عدم حدوث سيول في الوسط والجنوب.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن " المنطقتين الوسطى والجنوبية وحسب توقعات الهيئة لن تتأثر بالسيول الناجمة عن تساقط الأمطار في المنطقة الشمالية".

وأوضح الجابري أن"الهيئة في تقريرها ركزت على المنطقة الشمالية واشارت الى انها ستشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً"، لافتاً الى أن "كمية الأمطار المتساقطة في محافظة اربيل وصلت إلى 59.5 ملم وفي صلاح الدين وصلت إلى 72.9 ملم".

واضاف أنه "سيكون هنالك تغير في الطقس حيث ستشهد المنطقتان الوسطى والشمالية تساقط أمطار خفيفة"، مؤكداً أن "هناك تغييرات مناخية وحركة المنظومات الضغطية الجوية".

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