2021/12/17 | 14:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تشتكي من قيام بعض السيطرات بحجز السيارات المحملة بالمواد العلفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/17 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تشتكي من قيام بعض السيطرات بحجز السيارات المحملة بالمواد العلفية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تشتكي من قيام بعض السيطرات بحجز السيارات المحملة بالمواد العلفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).