شاهد كيف فضح فيديو مسرب قاضية أمريكية

2021/12/17 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو مسرب من داخل منزل قاضية ضجة كبيرة، بعد أن كشف الفيديو عن استخدام ميشيل أودينيت، قاضية محكمة مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية إهانات عنصرية بشكل متكرر بينما كانت تسعرض الى جانب عدد من الأشخاص تسجيلًا مصورًا التقطته كاميرا مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو.

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