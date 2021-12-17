2021/12/17 | 15:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DM1D9OlbvsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تساقط الثلوج اليوم في حاج عمران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تساقط الثلوج اليوم في حاج عمران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).