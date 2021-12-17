النفط توضح بشأن زيادة اسعار البنزين

2021/12/17 | 15:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، الجمعة، صدور اي قرار لرفع سعر البنزين العادي في عموم المحافظات خصوصا في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

وأوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (17 كانون الاول 2021)، أن "الشركة وبخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب أو التهريب الى الإقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت إجراء رفع أسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة، وللسيارات الوافدة إليها فقط، مؤكدا على "تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الأخرى بسعر (450 )دينارا للتر الواحد".

واوضح، أن "هذا الإجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الأربع ومدن الإقليم" .

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