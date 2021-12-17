البارزاني يوجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين

2021/12/17 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين بعد وفاة ثمانية أشخاص ووقوع أضرار مادية جراء سيول وفيضانات أربيل.

وقال مسرور البارزاني في بيان بأسف بالغ توفي عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة في القرى والمناطق بمحافظة اربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة.

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