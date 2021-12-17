سابقة في لبنان… النيابة تقاضي محكمة بسبب انفجار بيروت

2021/12/17 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت النيابة العامة التمييزية في لبنان دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندى كفوري.

ونقل موقع “صوت بيروت انترناشونال” أن النيابة طلبت تصويب “الخطأ الجسيم المرتكب من المحكمة بقرارها رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري متابعة النظر في قضيه المرفأ”، وطلبت النيابة أيضاً إبطال القرار، الذي ألغى قرار منع القاضي طارق البيطار، من التحقيق في انفجار بيروت، ما سمح بإحياء ملاحقة المتهمين، وذلك “لما فيه من أخطاء جسيمة”.

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