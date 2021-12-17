ما موقف العراق في أزمة الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي؟ - عاجل

2021/12/17 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

غالبًا ما يتم فحص الأزمة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا من خلال عدسة علاقات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مينسك ، أو كيف ينبغي لبروكسل أن ترد على ما يسمى "الهجمات المختلطة" لرئيس بيلاروسيا لوكاشينكو ، حيث يتم استخدام المهاجرين كأدوات سياسية.

ومع ذلك ، تم التغاضي عن أحد الفاعلين إلى حد ما ، وهو الطرف الثالث الذي تم استغلال مواطنيه بشكل انتهازي لإحداث الأزمة بالنظر إلى أن غالبية المهاجرين الذين يعبرون الحدود من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي هم من العراق ، وأن العراق لا يزال موطنًا لما يقرب من 2 مليون نازح داخليًا و 300000 لاجئ ، فمن الأهمية بمكان مراعاة موقف بغداد في الصراع ، وكذلك الاستعداد السياسي للتعاون أو مقاومة استغلال مواطنيها في المستقبل.

وقال تقرير اعده موقع ترجمته (بغداد اليوم) انه "بين 7500 إلى 8000 من المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا هم من إقليم كردستان العراق.



يمثل هذا ما يقرب من نصف جميع الأشخاص على الحدود"

واضاف"بحسب مصادر عراقية، فإن وكالات السفر في أربيل وبغداد تقدم عروض تشمل التأشيرات وتذاكر الطيران إلى مينسك.



كان الغرض المفترض من هذه الحزم هو مساعدة الناس على دخول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.



خلال فصل الصيف ، زادت الرحلات الجوية التي تديرها الخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى مينسك من أربع إلى خمس رحلات أسبوعياً ، وأضيفت الرحلات المغادرة إلى مينسك من ثلاث مدن عراقية أخرى.



خلال هذا الوقت ، زاد أيضًا عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا".

مع تصاعد التوترات على الحدود ، ردت بغداد بثلاثة إجراءات ردت الحكومة العراقية: "اولاً ،بالحد التدريجي من تواتر الرحلات الجوية إلى مينسك حتى 9 تشرين الاول ، عندما أصدرت هيئة الطيران المدني العراقية إرشادات جديدة لتعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروسيا تمامًا.



ثانيًا ، تم إغلاق القنصليتين البيلاروسيتين في بغداد وأربيل لوقف معالجة التأشيرات.



ثالثًا ، بدأت السلطات العراقية في إعادة المواطنين المحاصرين على الحدود البولندية البيلاروسية.



حيث منذ منتصف تشرين الثاني ، أعادت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية حتى الآن أكثر من 2000 شخص من بيلاروسيا واعتقلت عشرات المهربين".

ووضح انه "بينما كانت بروكسل صريحة بشأن مشاركة مينسك والكرملين في الأزمة الحدودية ، ظلت بغداد أكثر حذراً.



علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، حتى الآن على الأزمة ولكن ليس على الدور الذي تلعبه بيلاروسيا فيها.



وعندما سُئل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عما إذا كان رد أعضاء الاتحاد الأوروبي شديد القسوة على الحدود ، أجاب "إنهم يعتقدون أن بيلاروسيا تستخدم هذا كأداة لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي".



يشير هذا إلى أن "العراق على دراية بتدخل مينسك لكنه اختار السماح للاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية النقد الدبلوماسي".

تم الكشف عن جانب إضافي للصراع الحدودي عندما تم الابلاغ في كانون الاول عن اكتشاف عشرات حسابات فيسبوك و انستاجرام المرتبطة بالاستخبارات البيلاروسية.



استهدفت الحسابات الجماهير الناطقين باللغة الكردية والبولندية والإنجليزية بهدف إثارة الأزمة ، مما يشير إلى وجود صلة بين الحكومة البيلاروسية وأنماط الهجرة.



ومع ذلك ، فقد أكد المسؤولون العراقيون ووسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق تورط شبكات التهريب الإجرامية في الصراع.



اتخذ هذا الموقف منعطفاً عندما غرد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تشرين الثاني بأن شبكات التهريب تستخدم "مواطنينا في نزاع سياسي" وفي وقت لاحق في كانون الأول قال أن "الدوافع وراء أزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي هي دوافع سياسية" ، مما يعني ضمناً تصور متغير للمواجهة الحدودية البيلاروسية.



ومع ذلك ، قد يكون هذا هو الأقرب إلى توجيه الاتهامات للعراق لأنه يتجنب على ما يبدو الانحياز إلى أي طرف.



بالنظر إلى موقف بغداد الطويل الأمد بشأن سيادة الدولة ، ربما ليس من المستغرب أنه على الرغم من أن ردود الفعل العنيفة التي قامت بها بولندا مثيرة للجدل ، إلا أن العراق يؤكد أن العضو في بيلاروسيا لديها ببساطة سياستها الخاصة بشأن الهجرة".

في السنوات السابقة ، احتل التعاون في العودة وإعادة القبول مكانة عالية في جدول أعمال العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق.



ومع ذلك ، ووفقًا للمفوضية الأوروبية ، فقد انخرط العراق في "مستوى غير مرض من التعاون بشأن عمليات الإعادة القسرية.



ويحتل العراق المرتبة الرابعة في قائمة معظم المهاجرين غير الشرعيين غير العائدين في الاتحاد الأوروبي من الفترة 2014-2018 وليس لديه اتفاقية إعادة قبول مع الاتحاد الأوروبي".

واشار الى ان "قبل بدء الرحلات العراقية المتمثلة بالعودة إلى الوطن ، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص الأموال لجهود إعادة القبول وإعادة الإدماج إذا تعاونت الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة كردستان مع بيلاروسيا في تنظيم عمليات العودة الطوعية والقسرية.



لتشجيع التعاون مع عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي ، هددت المفوضية في وقت سابق من هذا العام بتقييد إصدار التأشيرات لمواطني العراق وبنغلاديش وغامبيا.



لكن قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، سُمح للأطراف الثالثة المعنية بمرحلة انتقالية لإظهار تعاونها المحسن.



حتى الآن اعتبرت بروكسل جهود بغداد لتقييد الهجرة إلى مينسك وإعادة أولئك الذين يريدون العودة تعاونًا جيدًا.



لكن بغداد تمسكت بموقفها من الإعادة القسرية ، واكتفت بإصدار وثائق لتسهيل عودة المواطنين ذوي السوابق الجنائية".

وبين"هذا لا يعني أن العراق لا يرى استغلال مواطنيه كظاهرة خطيرة.



ومع ذلك ، يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى نفوذ قوي على العراق عندما يتعلق الأمر بالترحيل.



ويرجع ذلك جزئيًا إلى العدد الهائل من العراقيين في أوروبا ، مما يدل على أن تعاون بغداد مع عمليات الإعادة القسرية هو أكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي منه بالنسبة للعراق".

وختم "في حين أن بعض البلدان الأصلية يمكن أن تعتمد بشكل كبير على التحويلات وبالتالي من غير المرجح أن تدعم خطط العودة ، فإن هذا لا ينطبق بالضرورة على العراق.



من غير المرجح أن تجتذب التحويلات المالية والحوافز التي يقترحها الاتحاد الأوروبي لمساعدة التنمية وفرص التجارة واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط.



كما وضع المهاجرون العائدون ضغطا إضافيا على سوق العمل ، الذي يبدو أن العراق متردد في توسيعه.



أخيرًا ، يميل غالبية العائدين إلى الندم على العودة إلى العراق.



ويثير هذا احتمالية حدوث تكاليف إضافية إذا كان لا بد من إعادة نفس الأشخاص بشكل متكرر".

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