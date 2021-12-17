اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة للنتائج تصدر بيانا بشأن الانتخابات

2021/12/17 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدرت اللجنةُ المنظمةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات بيانا دعت فيه السلطة القضائية الى الإسراعَ في البتِّ بالطعونِ الموثقةِ بالأدلةِ القطعيةِ المقدمةِ لهم.وقالت اللجنة في بيانها :" ان عراقَ المقدساتِ والشهداءِ والصالحينَ يقفُ هذه الأيامَ على مفترقِ طرقٍ ومنزلقٍ خطيرٍ بسببِ الاحتلالِ البغيضِ وتدخلاتِهِ السافرةِ التي وصلت إلى الضغطِ والتهديدِ للمحكمةِ الاتحاديةِ وأعضائِها لإرغامِهم على مجانبةِ الحقِّ والانحيازِ للباطلِ والتزويرِ لأنّهم لاحظوا نزاهةَ القضاءِ العراقيِّ ومهنيتَه وعدمَ إمكانيةِ إغراءِ أعضائِهِ واستمالتِهم بالمالِ الفاسدِ ، لذلك لجأَ الثالوثُ المشؤومُ وعبرَ أدواتِهِ إلى توجيهِ الضغطِ الكبيرِ إلى المحكمةِ الاتحاديةِ ومجلسِ القضاءِ الأعلى الموقّرِ والذي لا زالَ صامدا أمامَ تلك التدخلاتِ والضغوطاتِ ".واضاف البيان:" إنّنا إذ نُثمّنُ هذا الموقفَ البطوليَّ الذي سيخلّدُهُ التاريخُ ويشهدُ به القاصي والداني بنزاهةِ القضاءِ العراقيِّ ومهنيتِه ، نقدّرُ أيضا حجمَ الضغوطِ الموجهةِ عليهِ ونشدُّ على أيدي المحكمةِ الاتحاديةِ ومجلسِ القضاءِ الأعلى ونقولُ لهم إنّ العراقَ وشعبَهُ أمانةٌ في إعناقِكم فلا تفرّطوا فيه لأنّكم لو فعلتم فلن يبقى ملتجأً يلتجئُ إليهِ أبناءُ شعبِكمُ الغيورِ ، وفي الوقتِ نفسِهِ نحذّرُ الاحتلالَ الأمريكيَّ وأعوانَهُ من مغبةِ الاستمرارِ في التدخلِ في قراراتِ وإجراءاتِ القضاءِ العراقيِّ ونقولُ لهم كفّوا أيديَكم وإلّا قطعناها لكم ".وتابع :" في الوقتِ ذاتِهِ نتمنّى من مجلسِ القضاءِ الأعلى والمحكمةِ الاتحاديةِ الإسراعَ في البتِّ بالطعونِ الموثقةِ بالأدلةِ القطعيةِ المقدمةِ لهما لأنّ التأخيرَ سيولدُ المزيدَ من الضغطِ عليهما ونخشى ما نخشى من هذا الضغطِ والتدخلِ .كما أنّنا نوجّهُ الشكرَ الجزيلَ والثناءَ الجميلَ إلى المتظاهرين والمعتصمين الذين وقفوا للعراقِ وأهلِهِ وقفةَ الشجعانِ المرابطينَ على سواترِ العزِّ والشرفِ فلا يمكنُ لأيِّ عاقلٍ أن يفرقَ بينَ وقفةِ حشدِنا المقدسِ وقواتِنا الأمنيةِ بوجهِ قوى الشرِ والظلامِ وبينَ وقفةِ المتظاهرين والمعتصمين بوجهِ آلةِ الفسادِ والتزويرِ ومفوضيتِها الفاسدةِ ".واكد البيان :" انّ مطالبَنا لا زالت كما هي ولن نتنازلَ عن شيءٍ منها أبدا فلا زلنا نطالبُ بالقصاصِ العادلِ من قتلةِ المتظاهرينَ السلميينَ ومحاسبةِ مفوضيةِ التزويرِ وغيرِها من المطالبِ التي ذكرناها في الجُمَعِ السابقة ".وختم البيان بالتأكيد أن السلميةَ منهجُنا الثابتُ والتعاونُ مع إخوانِنا في الأجهزةِ الأمنيةِ هو الديدنُ الأصيلُ ودعمُ القضاءِ العراقيِّ هو المطلبُ الأساسيُّ ./انتهى9

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