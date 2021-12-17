وزارة الهجرة ترسل وفدا لمتابعة أوضاع العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

2021/12/17 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ارسلت وزارة الهجرة والمهجرين، وفدا وزاريا الى بولندا لمتابعة اوضاع العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال رئيس الوفد الدكتور دريد جميل ايشوع، معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، إن "الوفد الوزاري أجرى لقاءات مكثفة مع المعنيين في الحكومة البولندية حيث جرى لقاء مع مسؤول دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية وقيادة قوات إدارة الحدود للاتحاد الأوروبي وقيادة قوات إدارة الحدود البولندية، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من المنظمات الدولية والإنسانية المعنية كالمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر البولندي".وأضاف ايشوع، أن "الوفد ناقش خلال اللقاءات أوضاع العراقيين المتواجدين في المخيمات وضرورة معاملتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية واعتبار هؤلاء ضحية لعصابات الاتجار بالبشر والمهربين واستغلالهم من قبل دولة بيلاروسيا وإرسالهم الى الاتحاد الأوروبي".وأكد ، أن "الوفد الوزاري شدد على مبدأ العودة الطوعية للراغبين منهم وتسهيل مهمة عودتهم إلى العراق من خلال اصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية لهم، وعدم الموافقة على إعادتهم قسريا بأي شكل من الأشكال ./انتهى9

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