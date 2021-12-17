الكاظمي: ماضون بفرض سلطة الدولة والقانون في سنجار

2021/12/17 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المضي بفرض سلطة الدولة والقانون في سنجار.وقال الكاظمي في تغريدة، “نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم (روژيت ئيزي)، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق”.وأضاف: “نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش”.

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