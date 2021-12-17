المخرج الماركسي -عثمان سمبين- يطلق رصاصته الاخيرة على عملية ختان الاناث في فيلم -موولادي- - علي المسعود

2021/12/17 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود Film - Moolaadéعلي المسعودالجزء ( الأول)الروائي والسينمائي السنغالي عثمان سمبين (1923 ـ 2007) ، يمثل صوت أفريقيا في عالم السينما، بالرغم من أنه كاتب رواية من طراز رفيع - صدر له باللغة الفرنسية عدة روايات مثل : "عامل تحميل السفن الأسود"، و"خالا" و"قطع الخشب السماوية" إلا أنه إختار السينما وسيلة لتوصيل أفكاره وأراءه ، لإيمانه بالسينما بأن تعمل على مساعدته في نقل وجع وهموم أفريق ......





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