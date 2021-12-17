17 ديسمبر لا يحتاج دفاع الخردة السياسية والنقابية ومن استبدل الثورة بالدولة - بشير الحامدي

2021/12/17 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الخردة السياسية والنقابية لها أسماء كثيرة يمينا ويسارا وبياننا لها وفي كلمة هو:إن واجهنا عزلا في 17 ديسمبر 2010 فإن الأمر سيكون مختلفا في المرات القادمة عندما تنهض الأغلبية لافتكاك حقوقها كل حقوقها...



لن يتأخر ذلك كثيرا يا حفنة الخونة المجرمين مهما أبطأ فما من انقلاب عمّر ولا أقصر من عمر الخيانة والخونة.17 ديسمبر متواصل والأغلبية لم تخسر سوى معركة بينما الصراع مستمر وعملية الفرز متواصل ......





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