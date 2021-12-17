2021/12/17 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أربيل..



اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات السيول » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:19

واع/

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