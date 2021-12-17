شاهد بالفيديو.. شاهد.. قوة السيول الآن في أربيل

2021/12/17 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hVN45SNGdzQ

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