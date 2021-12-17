مفتي لبنان يؤكد الحرص على العلاقات مع الدول العربية

2021/12/17 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا.

وأكد المفتي دريان في اللقاء حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية، خاصة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الصديقة للبنان، مشدداً على تعزيز التعاون معها لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.

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