ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أربيل.. والسيول تصل إلى كركوك ونينوى

2021/12/17 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي نجمت عن أمطار غزيرة تساقطت على أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق، الجمعة، إلى 11 شخصا، وفقا لما قاله قائمقام مركز أربيل، نبز عبد الحميد، لوكالة فرانس برس، في حين حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.

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