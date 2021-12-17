بيان جديد من اللجنةُ المنظمةُ للتظاهراتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات

2021/12/17 | 15:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، اليوم الجمعة، بيانا جديدا اكدت فيه ثقتها بنزاهة القضاء.وقالت اللجنة في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إنَ “عراقَكم عراقَ المقدساتِ والشهداءِ والصالحينَ يقفُ هذه الأيامَ على مفترقِ طرقٍ ومنزلقٍ خطيرٍ بسببِ الاحتلالِ البغيضِ وتدخلاتِهِ السافرةِ التي وصلت إلى الضغطِ والتهديدِ للمحكمةِ الاتحاديةِ وأعضائِها […]

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