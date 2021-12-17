الشرطة تحقق بحادثة انتحار ’حلاق’ داخل منزله في حلبجة

2021/12/17 | 15:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فتحت الشرطة المحلية في محافظة حلبجة، الجمعة، تحقيقاً في قضية أقدام شاب بشنق نفسه في منزله.

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وذكر برزان عثمان محمد المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة حلبجة، في بيان، تلقاه، "ناس" (17 كانون الاول 201)، انه "ظهر اليوم الجمعة وفي حي بير محمد بمحافظة حلبجة أقدم شاب يبلغ من العمر 37 عاما يدعى أسامة جبار محمد المهنة حلاق بشنق نفسه في منزله وأنهى حياته".

واشار عثمان الى ان "فريق الأدلة والجرائم ومركز شرطة حلبجة حضر للتحقيق في الواقعة وتم تنظيم ملف التحقيق في الواقعة".

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