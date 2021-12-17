حكومة ميسان تحذر من السيول وتوجه رسالة للمواطنين

2021/12/17 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

حذرت حكومة ميسان المحلية، اليوم الجمعة، المواطنين من السيول التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة، قادمة من إيران.

وقال نائب المحافظ وائل الشرع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحكومة المحلية في ميسان اتخذت إجراءات وقائية تحسباً لأي موجة سيول قد تضرب أطراف المحافظة قادمة من إيران ".

وأضاف ان "موجة من السيول تجتاح مناطق معينة في أطراف المحافظة في كل عام، ومن هذا المنطلق فأننا نحذر المواطنين من هذه الموجات".

وشدد الشرع على "ضرورة ابتعاد المواطنين عن المناطق التي تشهد في كل عام وصول موجات السيول ".

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