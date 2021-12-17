اربيل تعقد اجتماعا طارئا حول كارثة السيول

2021/12/17 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

عقدت حكومة كردستان، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات السيول التي اجتاحت أربيل، برئاسة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عقد اجتماعا خاصا لمناقشة تداعيات السيول في أربيل".

وأضاف ان "المجتمعين ناقشوا السبل الكفيلة بتقديم الإغاثة والدعم للمتضررين جراء الفيضانات".

من الجدير بالذكر ان موجة من السيول الجارفة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة اجتاحت أربيل ومناطق أخرى في إقليم كردستان، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة".

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