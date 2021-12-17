القبض على متهم بالارهاب وآخر بالتهديد في بغداد

2021/12/17 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت قوات قيادة شرطة بغداد القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالتهديد واخر محكوم غيابيا في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة :" ان مفارز سيطرة شاطئ دجلة التابعة للقيادة القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، فيما ألقت مفارز السيطرة القبض على متهم محكوم بالسجن غيابيا، وعلى متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتهديد".واضاف :" ضبطت سيطرة الشعب التابعة للمديرية عجلة مسروقة يقودها احد المتهمين"./انتهى9

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