مصرع رجل وصبي في حادثين منفصلين بديالى

2021/12/17 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي رجل وصبي مصرعهما في حادثين منفصلين في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان رجلا قتل اثر مشاجرة وقعت مع احد اقاربه في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة .فيما لقي صبي مصرعه اثر انفجار بندقية صيد اثناء تنظيفها داخل حقل لتربية الدواجن باطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة "./انتهى

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