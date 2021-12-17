الخليج وموجات التغيير .. الكويت نموذجاً - كريم محمد الجمال

2021/12/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال الخليج وموجات التغييرتُعد منطقة الخليج من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد حيث يغبط شعوبها عدد كبير من شعوب العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية ،هذا العطاء الطبيعي والمَنح الإلهي أثار حسد الحاسدين وحقد المتربصين والانتهازيين ، فهذه البلاد وعلى ضفتي الخليج العربية والفارسية تحتوي علي النفط والغاز وبالإضافة إلى مشاركتها الكبيرة في صناعة الطاقة العالمية ،فإن التجارة العالمية تعبر أراضيها وبحارها ......





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