ما طريقة النساء للمطالبة بحقوقهن ؟ - سحر بن علي

2021/12/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سحر_بن_علي هل هناك أسلوب موحد يجب اتباعه للمطالبة بالحقوق المسلوبة ؟ وهل على النساء خفض أصواتهن عند المطالبة بالحقوق لكونهن نساء ؟تقول نوال السعداوي: «يربون البنت الصغيرة منذ طفولتها على أنها جسد فقط، فتنشغل به طوال حياتها ولا تعرف أن لها عقلاً يجب أن تنميه».نوال السعداوي، هي إحدى أهم «النسويات» المعاصرات في الوطن العربي، والتي كان لها تأثير واضح على النساء والمجتمع بأكمله، ولقد كانت السعداوي صوتاً ق ......





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