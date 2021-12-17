عندما تكون كلمة -امرأة- سُبّة! - هند الصنعاني

2021/12/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هند_الصنعاني كلمة "امرأة" في مجتمعنا العربي لها مرادفات عديدة تختلف حسب البلد، المنطقة والبيئة أيضا، نجد مثلا كلمة "ولية"، "حرمة"، "مَرة"، "ست"، تتعدد استعمالات هذه الألفاظ حسب سياق الجملة بل و أيضا حسب مزاج "الرجل" في ذلك التوقيت.كلمة "حرمة" مثلا، أصلها تركي، أساسها "الحرم"، وكان يطلق على البيت الذي لا يعتدي عتبته أحد بغير إذن صاحبه ثم أطلقوه على امرأة الرجل نفسه لحرمتها على غيره."مَرة" كلمة عادية ......





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