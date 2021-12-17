مصر فعلتها مرتين.. إليكم أبرز الأحداث الثقافية والفنية في العالم العربي لعام 2021

2021/12/17 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من القاهرة إلى جدة مروراً بدبي، الرياض، الأقصر والدوحة إليكم أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي كان العالم العربي على موعدٍ معها في العام 2021 .

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