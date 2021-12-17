توضيح من الانواء الجوية بشأن السيول في وسط وجنوب العراق

2021/12/17 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عدم حدوث سيول في الوسط والجنوب.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية، اليوم (17 كانون الاول 2021)، إن "المنطقتين الوسطى والجنوبية وحسب توقعات الهيئة لن تتأثر بالسيول الناجمة عن تساقط الأمطار في المنطقة الشمالية".

واضاف، أن"الهيئة في تقريرها ركزت على المنطقة الشمالية واشارت الى انها ستشهد أمطارا غزيرة وسيولا".

واوضح، ان "كمية الأمطار المتساقطة في محافظة اربيل وصلت إلى 59.5 ملم وفي صلاح الدين وصلت إلى 72.9 ملم".

وتابع، أنه "سيكون هنالك تغير في الطقس حيث ستشهد المنطقتان الوسطى والشمالية تساقط أمطار خفيفة"، مؤكدا أن "هناك تغييرات مناخية وحركة المنظومات الضغطية الجوية".

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