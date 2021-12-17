بالصور:ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في اربيل الى 11 والعثور على جثة احد المفقودين

2021/12/17 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 11 عراقياً مصرعهم فيما أصيب 6 بجروح

بينهم 4 من أطقم الدفاع المدني، جراء

السيول في إقليم شمالي البلاد.

وقال قائم مقام مركز أربيل نبز عبد

الحميد إن "حصيلة القتلى ارتفعت بعدما

عثر الدفاع المدني على

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