2021/12/17 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة خلال سيول جارفة اجتاحت أربيل، عقب أمطار غزيرة.

وأعلنت محافظة أربيل حالة استنفار قصوى، لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، بخاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.



كما تسببت السيول بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفل جراء سيول أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفل جراء سيول أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).