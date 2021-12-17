2021/12/17 | 16:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في مدينة حاج عمران التابعة لأربيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vyEZ8g6ujbI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في مدينة حاج عمران التابعة لأربيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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